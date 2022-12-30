2022’den akılda kalanlar

2022 yılında da, aşağıda görüleceği gibi, unutulmaması gereken piyasacı/gerici eylem ve söylemler artarak devam etmiştir.

Ocak Ayında. Bu ayın ilk günlerinde Şanlıurfa’da bir okula giden eğitim bakanı M. Özer, okul müdürünü, öğrencilerin yanında, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz?” diyerek azarlamıştır! İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, “Ya nimetlere şükredecek, sıkıntılara sabrederek kazanacağız. Ya da nimetlere nankörlük edecek, sıkıntılara isyan edecek kaybedeceğiz” demiştir. Tarikat yurdundaki baskılara dayanamayan tıp öğrencisi Enes Kara, 10 Ocak günü intihar etmiştir. YÖK, Boğaziçi Üniversitesi’nde (BÜ) seçimle gelmiş üç dekanı, keyfi bir uygulamayla görevden almıştır. Beykent Üniversitesi, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a fahri doktora vermiştir. Bakanlık, Nakşibendilere yakın bir vakfa, devlet okullarında yarışma düzenleme izni vermiştir. İzmir’de ortaokula devam etmeyen öğrencilerin bir bölümünün tarikat kursuna gittiği anlaşılmıştır. Rize'de 4-6 yaş arası çocuklara kızların başını kapatarak 'Mekke’nin Fethi' gösterisi yaptırılmıştır. 2022 Yılı Yatırım Programı'nda, imam hatipler için 465 milyon TL ve fen liseleri için ise 24 milyon TL ayrılmıştır. Muğla'da bazı okul müdürlerinin, din derslerinin seçilmesi konusunda baskı yaptığı ortaya çıkmıştır. Çubuk ilçesinde CHP liderine saldıran kişi, bir ortaokulun sergi açılışına davet edilmiştir.

Şubat. Tekirdağ'da cami imamları camide çiğ köfte partisi düzenlemiştir. Öğretmen örgütlerinin şiddetli muhalefetine karşın ve de Anayasa Mahkemesi’nin 2004’te iptal ettiği maddeleri içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmıştır. Diyanet, “Erkek gıyabında da kadını boşayabilir” fetvasını vermiştir. AKP’li bir vekil, vali, belediye başkanı ve rektör, milli mücadele karşıtı İskilipli Atıf’ı anma törenine katılmıştır. Erzurum'da Diyanet’in Kur'an kursunda 7 erkek çocuğa cinsel taciz yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Mart. Bir İslam üniversitesi ve yüze yakın ilahiyat fakültesi yetmezmişçesine bir de Diyanet Akademisi kurulmuştur. Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, içinde ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler bulunan ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı kitabı okullara ücretsiz dağıtmıştır. Trabzon'da müftülükte görevli bir imam, İlçe Gençlik ve Spor müdürü yapılmıştır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, “kadın evlenmeyi kabul etse katil cinayeti işlemeyecekti” diyerek katile ceza indirimi yapmıştır. Din devleti kurmayı amaçladığı gerekçesiyle kapatılan vakfın kurucusuna, vakıf üniversitesi kurma izni verilmiştir.

Nisan. Bir Anadolu Lisesi müdürünün mesai saatleri içinde okulun mescidinde uyurken fotoğrafını çekenler hakkında soruşturma açılmıştır. Bir hakimin dini gerekçelerle kızını okula göndermediği ortaya çıkmıştır. Hilafet çağrısıyla bilinen bir imam bu kez, “Dünyada iki ırk vardır; Müslüman ve kafir” demiştir. Cumhurbaşkanı, 1924’te Öğretim Birliği Yasası çıktıktan sonra kapatılmış olan Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışını yapmıştır. Bakanlık, okullarda Ramazan programlarının düzenlenmesini istemiştir. İnandırıcı hiçbir kanıt olmamasına karşın, ‘Gezi Davası’ sanıklarına 18 yıl hapis cezası verilmiştir. Uludağ Üniversitesi rektörü, sınavları iftar saatine göre planlayacaklarını açıklamıştır. Batman Üniversitesi, bir salonunu TÜGVA'ya tahsis etmiştir. İstanbul’da bir ilçe milli eğitim müdürlüğü, ‘Elini, yüzünü yıka’ yerine ‘abdestini al, temiz kal’ kampanyasını başlatmıştır.

Mayıs. Bir savcı, “çocuğun rızası var” diyerek cinsel istismar sanığının tahliyesini istemiştir. Adalet bakanı B. Bozdağ, “Kadınlarımızın seçilme hakkını tam anlamıyla hayata geçiren Erdoğan'dır” demiştir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi şenliğinde, gerici Özgür Suriye Ordusu masası açılmıştır. Denizli’de bir ortaokulda oruç tutan öğrencilere ödül verilmiştir. Gaziantep Üniversitesi’nde ‘Soyunma Odası’ yazısını ‘Giyinme Odası’ olarak değiştirerek rektör, 19 Mayıs törenlerine yardımcısını gönderip, kendisi pikniğe gitmiştir. Ankara Üniversitesi rektörlüğü, geleneksel ‘İnek Bayramı’ etkinliğini düzenleyenlere soruşturma açmıştır. Cizre’de hafızlık eğitimini tamamlayan Kuran kursu öğrencilerinin icazet töreni, stadyumda düzenlenmiştir. Eskişehir Valisi, İsmailağa cemaatine yakın bir derneği ziyaret etmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğretmenlerinden bazıları, İsmailağa cemaatii liderinin ölümü üzerine taziye mesajı göndermiştir. Sivas'ta polis adayları bayrak ve Kuran üzerine el basarak yemin etmiştir.

Haziran. Cumhurbaşkanı, beklenmedik bir şekilde 3 Haziran’da, 6 YÖK üyesini birden görevden almıştır. Bazı üniversitelerde ‘Hekimlik Andı’ndan ‘hastanın cinsel yönelimi’ ifadesi çıkarılmıştır. TÜBİTAK'ın yayımladığı ansiklopedinin ‘Biyolojik Evrim’ maddesinde, evrim ve aydınlanma karşıtı ifadelere yer verilmiştir. Cumhuriyet ve laiklik düşmanlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı, Uşak Üniversitesi’nde konferans vermiştir. Cumhurbaşkanı, Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için, “Bunlar çürük, bunlar sürtük” demiştir. Ankara Adliyesi’nde Kuran kursu açılması kararlaştırılmıştır.

Temmuz. Diyanet, hayat pahalılığı için, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” demiştir. Konya’da bir imam, öldürülen arkadaşları için eylem yapan hekimler için, “Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir” demiştir. Sonrasında da Türk Diyanet Vakıf-Sen üyeleri bu imamı ziyaret etmiştir. Tarım ve Orman Bakanı, “kadın erkek eşitliğinden söz etmenin doğru olmadığını” söylemiştir. ÖSYM’nin 31 Temmuz 2022 günü gerçekleştirdiği KPSS’de yolsuzluk yapıldığı ortaya çıkmıştır. Yeni Şafak’ın bir yazarı, “Laiklerin kafası basmıyor zaten. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten” diyebilmiştir. Bolu Valisi’nin, bağış konusunda diyanetten ‘fetva’ istediği ortaya çıkmıştır.

Ağustos. Diyanet, müftüleri toplayıp “Seçime dokuz ay kaldı, herkes sahada çalışsın” demiştir. Geçmişte “Deve sidiği içilebilir” diyen ilahiyatçı, şimdi de “Namaz kılmayan öldürülebilir” demiştir. İçişleri bakanı S. Soylu, yeni mezun jandarma subaylarına, “Görevinize abdestli, Ayet-el Kürsilerle çıkın” talimatını vermiştir. İsmailağa Cemaati’nin bir üyesine göre, “Fakirliğin, yoksulluğun genel nedeni günahlarımızdır.” Bir imam, ‘Zekat Fonu’ konulu teziyle Milli Savunma Üniversitesi’nde öğretim görevlisi yapılmıştır. İsmailağa cemaatinin ölen şeyhi yerine gelen kişi, cemaat tarafından yapılan açıklamaya göre, “Peygamber aleyhisselatu vesselam tarafından seçilmiştir.”

Eylül. Tartıştığı kişiyi silahla vuran AKP'li avukatın, Kilis’te cumhuriyet savcısı olduğu ortaya çıkmıştır. AKP’li Pendik Belediyesi, bir caddeye ‘Sultan Vahdettin’ adının verilmesini önermiştir. 11. sınıfta okula hiç gelmeyen ya da uyuşturucu ve bıçakla yaralama gibi disiplin suçundan sınıfta kalan 22 bin öğrenci, bakanın emriyle 12. sınıfa geçirilmiştir. Cumhurbaşkanı Abdulkadir Selvi'ye, “Köşende gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor” demiştir. Eski Diyanet İşleri Başkanı, diyanet başkan yardımcılığı görevini bir Nakşibendi şeyhinden onay alarak kabul ettiğini açıklamıştır. Bakanlık, diyanetin isteği doğrultusunda okullarda 'Mevlid-i Nebi Haftası' düzenlenmesine karar vermiştir. Eğitim bakanı M. Özer, ataması yapılmayan öğretmene, “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” demiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto etmek isteyen öğretmenler, polis tarafından ablukaya alınmıştır. TÜGVA, Diyarbakır’daki bir etkinlikte çocukları takke ve tekbirlerle yürütmüştür. Antalya’da bir imam hatip lisesi yurdunda kalabilmek için namaz kılma koşulu uygulandığı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı, hak aramak isteyen öğretmenlere, “Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?” demiştir.

Ekim. Bırakın başka uygulamaları, AİHM’nin zorunlu olamaz dediği din kültürü ahlak bilgisi (DKAB) dersi zorunlu olarak Sünni-Hanefi inancında olmayanlara dayatılırken eğitim bakan M. Özer, “eğitimde ‘tüm antidemokratik uygulamaların son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldığını’” söyleyebilmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi rektörü, jürinin ve fakülte yönetiminin oy birliği ile ‘uygun değil’ dediği adayın atamasını yapmıştır. AKP Grup Başkanvekili, “maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” diyebilmiştir.

Kasım. Konya’da bir kadının ‘cin çıkarma’ seansında öldüğü anlaşılmıştır. Trabzon’da, ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma’ etkinliğinde 15 Temmuz vurgusu yapılıp 2. Abdülhamid anılmıştır. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, her beş çocuktan birinin çocuk yaşta zorla evlendirildiğine dikkat çekmiştir. Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetimi, ilgili birimlerin uygun bulmadığı kişileri öğretim görevlisi olarak atadığı gibi bölümlere sormadan da atama yapmaya başlamıştır.

Aralık. İsmailağa cemaatine bağlı bir vakıf başkanının 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği ortaya çıkmıştır. Silahlı kuvvetlerle ilgili bir iddianın araştırılması gerektiğini söyleyen Türk Tabipleri Birliği başkanı anında tutuklanırken, istismar davası sanıkları ancak kamuoyu tepkisi üzerine tutuklanmıştır. Bir gerici derneğin videosunda, “Kendi cariyenle nikah kıyamazsın, cariyenle nikahsız beraber olabiliyorsun zaten, ancak başkasının cariyesini sevdiysen o kişiden rica edersin, sana verirse ya satın alırsın veya nikahlarsın” denmektedir. Çocuk istismarına beraat veren hakimin sanığa, “Tövbe et, bir daha yapma” dediği ortaya çıkmıştır. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi rektörlüğüne atanacak kişi Sütçü İmam Üniversitesi’ne atanmıştır. DKAB öğretmeni Cemil Kılıç, laik anlayışı benimseyip savunduğu için öğretmenlikten ihraç edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir Nurcu vakfa, 18.395 Avro bağış yapmıştır. İzmir’de bir ortaokul müdürü, velilerinden izin almadan öğrencileri cuma namazına götürmüştür. Hilafeti öven ve kadınları “sokaklar kasap dükkanı gibi” diyerek hedef alan imam, Erzincan Valisi tarafından valilik makamında ağırlanmıştır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanına, resmen hakaret eden kişi beraat ederken, YSK’ya “Ahmak” demekle suçlanan Ekrem İmamoğlu’na, mahkeme başkanı “Bu söz YSK’ya değil açıkça S. Soylu’ya söylenmiş” dese de, bu ifade kayıtlara geçmiş olsa da, 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmiştir. Tuzla Belediye Meclisi’nin bir AKP’li üyesi, M. Akşener-K. Kılıçtaroğlu buluşması üzerine, “Umarım bu geceki birlikten kaset çıkmaz” demiştir. Bir ilahiyatçıya göre, “Kadının 90 kilometreden uzağa yalnız başına gitmesi caiz değildir.”

Yukarıda örneklendiği gibi, piyasacı/gerici eylem ve söylemlerde sınır yoktur. Piyasacı/gerici partilere oy verildiği sürece, bu tür eylem ve söylemlerin artacağını görmek gerekir.

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