Zülâl Kalkandelen gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurdu.

Zülâl Kalkandelen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendiğini ve mahkemeye çıkacağını duyurdu.

Kalkandelen, kişisel Twitter hesabından, gözaltına alınışını, "Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayım. Hakkımda yakalama kararı varmış! Uçamayacaksınız diyorlar. Mahkeme çıkacakmışım!" notuyla paylaştı.