Zorunlu deprem sigortasına zam!

Deprem sigortasında asgari prim tutarları, 110 TL'den 120 TL'ye, 80 TL'den 100 TL'ye, 60 TL'den 75 TL'ye, 50 TL'den 60 TL'ye ve 40 TL'den 50 TL'ye yükseltildi.

Zorunlu Deprem Sigortası olan DASK'ta sigorta pirimlerine zam yapıldı.

Deprem sigortasında asgari prim tutarları, 110 TL'den 120 TL'ye, 80 TL'den 100 TL'ye, 60 TL'den 75 TL'ye, 50 TL'den 60 TL'ye ve 40 TL'den 50 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre 01/01/2020'den itibaren geçerli olmak üzere meskenler için verilebilecek teminat tutarı ise azami olarak yapı tarzına bakılmaksızın 215 bin liradan 240 bin liraya yükseltildi.

Yapı tarzındaki sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerinde de değişikliğe gidildi. Betonarme için daha önce 1020 lira olan metrekare bedeli 1134 liraya, diğer yapılar için olan 725 liralık metrekare bedeli de 782 liraya yükseltildi.

01/01/2020 tarihinden önce yapılan poliçelerde de yeni tutarlar geçerli olacak.