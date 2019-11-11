Zonguldak'ta madende göçük: 3 işçi yaralandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında saat 11.00 sıralarında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.
Yerin 560 metre altında üretim yapan maden işçileri, tavan göçmesi sonucu kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Göçükte yaralanan maden işçileri Muharem Kasım (27), Bayram Özdemir(40), Abdullah Okut (19), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Yaralı maden işçileri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.