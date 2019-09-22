Zonguldak'ta kurulan HES çevre kirliliğine yol açıyor

Zonguldak Çaydeğirmeni'nde yapılan Çayaltı 1 ve 2 hidroelektrik santralleriyle birlikte bölgede çevre kirliği başladı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, Çayaltı 1 ve 2 hidroelektrik santrallarının (HES) yapımıyla birlikte bölgede çevre kirliği baş gösterdi.

Cumhuriyet'ten İbrahim Tığ'ın haberine göre, Çayaltı 1 Regülatörü ve HES yapımında, dere üzerine sanayi tipi varillerden bir set oluşturulduğunu söyleyen eski Çolakpehlivan köyü muhtarı Mustafa Cin, “Zamanla biriken çöple suyun rengi değişerek, çöp atıklarının köprü altında birikmesi sonucu çevre kirliliği oluştu. Çevrede yaşayanlar, bu çevre kirliliğinin neden olabileceği hastalıklardan korkuyor. Gerekli önlemler alınmazsa, Kurudere mevkisi hızla atıkların atıldığı çöp toplama merkezine dönüşebilir” dedi.

Mustafa Cin, Devrek Çayı ile Kozludere’nin birleştiği mevkide barajın kurulmuş olmasının deredeki suyu kirlettiğini ve plastik atıklardan dolayı çöp yığını oluştuğunu belirterek, “Bu baraj çevre kirliliğini, balık ölümlerini de beraberinde getirdi. Buna bir de çevredeki tavuk çiftliklerinin kokusu karıştı” diye konuştu.