Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor

Ziraat Bankası'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Başvuru ilanı, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20,7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi'ne devredilecek.

2012 yılından sonra yurtdışına açılan Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu, hedefinin Amerika’ya 500 mağaza açmak olduğunu söylemişti.

Kavukcu, 2018 yılında yaptığı açıklamada ise Londra’da 22 mağazalarının olduğunu, bu sayıyı 100’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Öte yandan devletten teşvik alarak şehirlerin en işlek yerlerinde yüksek kiralarla açılan mağazaların istenilen düzeyde cirolara ulaşamadığı söyleniyor.