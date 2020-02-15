Zindaşti’yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı

Hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlamaları bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; müfettişlerin hazırladığı dosyada ortaya çıkan ifadelerden sonra Zindaşti'ye tahliye kararı veren hakim C.Ö. meslekten tedbiren uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırmaya dair bilgi HSK’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı resmi bir yazıda ortaya çıktı. Yazıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddialarla ilgili açılmış soruşturma dosyasında bilgi talebinde bulundu. HSK hakim C.Ö.’nün 26 Kasım 2019 günü “3 ay süreyle tedbiren görevinden uzaklaştırıldığı” bilgisini verdi. Buna göre 3 aylık uzaklaştırma süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan C.Ö. hakkında nihai karar disiplin kurulu tarafından verilecek.
Dün Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Burhan Kuzu hakkında ‘yargı mensuplarına baskı yaptığı’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.