Zindaşti’yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı

Eski AKP milletvekili Burhan Kuzu’yla yakın ilişkileri bulunan, uyuşturucu ticareti ve bir dizi cinayetin sanığı olarak tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hakimin 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.