Zihinsel engelli kadına tecavüze ‘bilmiyorduk’ beraati

İstanbul Bağcılar'da yüzde 70 oranında zihinsel engelli Ayşe M.'ye cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan Müslüm D., Gökhan Ö. ve Yasin C.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, 'sanıkların fiilin gerçekleştiği sırada mağdurun zeka geriliğini bildiklerine dair dosyada delil olmadığı ve bu durumu bilmelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle suçun unsurları oluşmadığını' öne sürüp beraat kararı verdi.

İstanbul Bağcılar'da 30 Eylül 2018 tarihinde yüzde 70 oranında zihinsel engelli Ayşe M.'ye cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan Müslüm D., Gökhan Ö. ve Yasin C.'nin davasında karar çıktı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.’nün fiilin gerçekleştiği sırada mağdurun zeka geriliğini bildiklerine dair dosyada delil olmadığını, bu konuyla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alındığını ve sanıkların bu durumu bilmelerinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Mütalaada mağdur Ayşe M. ile sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.’nün cinsel birliktelik fiilini zorla gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluşmadığı öne sürülerek, Müslüm D. ve Gökhan Ö.’nün beraatleri talep edildi. Savcı, sanık Yasin C. için de suçun unsurları oluşmadığı iddiasıyla beraat istedi.

“Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçundan da yargılanan Müslüm D. ve Gökhan Ö. hakkında ise savcı, "mağdurun rızasıyla içeri girdiklerini ve mağdurun zeka geriliğini bilmelerinin mümkün olmayacağını" dile getirerek sanıkların bu suçtan da beraatini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar da mahkemeden beraatlerini istedi. Kararını açıklayan mahkeme suçun unsurları oluşmadığı iddiasıyla 3 sanığın da beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar’da 30 Eylül 2018 tarihinde apartmanın 5. katında örtü silkeleyen zihinsel engelli 44 yaşındaki Ayşe M.’ye kapıyı açtırtıp cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Müslüm D.(28) ve Gökhan Ö.(28) tutuklanmıştı.

Olay günü arkadaşlarının peşinden giden ancak daireyi bulamayan Yasin C. (25) serbest kalmıştı. Yapılan incelemelerde mağdurun iç çamaşırında Müslüm D. ve Gökhan Ö.’nün DNA profiline rastlanmış, iki şüpheli hakkında “Nitelikli Cinsel Saldırı” suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla ve “Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların arkadaşı olan Yasin C.(25) hakkında da nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Ayrıca iddianamede Ayşe M.’nin yüzde 70 oranında orta derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedilmişti.