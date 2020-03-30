Zenginlerin yağma korkusu: Plakalarla kapattılar

ABD'de yeni koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta 'ünlü markalar', mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

ABD'de yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve birçok işletmenin kapalı olduğu New York'ta "ünlü mağazalar" olası bir yağmaya karşı önlem almaya başladı.

Manhattan'ın eğlence ve alışveriş merkezi Soho bölgesinde, dünyaca ünlü markaların mağaza vitrinlerini boşalttığı, bazılarının da vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla korumaya aldığı görüldü.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre,Mağazalardaki bu tedbirlerin, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kentin mayıs sonuna kadar kapalı kalabileceği yönündeki açıklaması ve virüsün 8,6 milyonluk nüfusun yarısına bulaşabileceği yönündeki uyarısının ardından alındığı belirtiliyor.