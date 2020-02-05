Zenginler trafiğe takılmamak için ambulans kullanıyor

Milliyet gazetesi muhabirleri özel bir ambulans firmasını arayarak kendilerini iş adamı olarak tanıttı. Ambulans firmasına bir toplantıya yetişmeleri gerektiğini ve trafiğe takılmak istemediklerini söyleyen muhabirler, 700 TL karşılığında ulaşım için ambulans kiraladı.

İstanbul trafiğinde hızlı yol almak isteyen zenginlerin yeni buluşu ruhsatsız ve kayıt dışı çalışan özel ambulanslar. Yüksek ücret karşılığında amacı dışında kullanılan bazı özel ambulanslar yolcu taşımacılığı yapıyor.

Milliyet gazetesi muhabirleri, bir özel ambulans firmasıyla 700 TL karşılığında trafiğin en yoğun olduğu saatlerde normalde 1 saat 20 dakikada gidilebilen 40 kilometrelik yolu 38 dakikada katederek durumu ispatladı.

Milliyet muhabirleri, kaçak çalışan Med Clinic Ambulans Hizmetleri firmasıyla iletişime geçti. Muhabirler, telefona çıkan firma yetkilisine, Şişli’deki bir hastaneden Ümraniye’deki bir hastaneye hasta nakletmek istediklerini söylediğinde 400 TL karşılığında götürebileceklerini belirttiler. Bir müddet sonra muhabirler tekrar firmayı arayarak kendilerini iş insanı olarak tanıttı. Bu kez ambulansı hasta için değil toplantıya yetişmek için kullanmak istediklerini söylediler.

Hasta için 400 lira isteyen firma yetkilisi ile muhabirler arasında geçen konuşma şöyle gerçekleşti:

Muhabir: Merhaba. Ambulans kiralamak istiyoruz. Ama bir toplantıya yetişmek için istiyoruz, hastamız yok. Bu mümkün müdür?

Firma yetkilisi: Tabii ki kullanabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ne zaman? Saat kaçta? Nereye gideceksiniz?

Muhabir: Bağcılar Batışehir’den Ataşehir’e gideceğiz. Pazartesi saat 18.00’de. Yalnız işimiz acil. 18.30’daki toplantıya yetişmemiz lazım.

Firma yetkilisi: 30 dakikada çok rahat varırız. Onda da bir sıkıntı yok.

Muhabir: Peki ücreti nedir?

Firma yetkilisi: 700 TL.

Muhabir: Ücret biraz fazla değil mi? İndirim yapma şansınız yok mu?

Firma yetkilisi: Batışehir-Ataşehir arası uzak. Yolda kaza riski var. Bütün riskler göz önünde bulunduruluyor. Sizin işiniz acil. Hastalık durumu olmayan bir iş için ambulans kullanacaksınız. Fiyatımız bu. Maalesef indirim yapamıyoruz.

Muhabir: Tamamdır o zaman. Pazartesi akşamı haberleşiriz.

Firma yetkilisi: Tamam. Sizden haber bekliyoruz.

YOLCULUK

Haberde yolculuk ise şöyle aktarıldı:

"Batışehir’den 17.40’ta yola çıkan ambulans 100 metre sonra siren çalmaya başladı. Yaklaşık üç dakika sonra Tekstilkent girişinden TEM otoyolunda yoğun trafiğe girildi. Yol boyunca hiç susmayan siren ve görevlinin yaptığı anonslar yolu açarak ilerleme sağladı. 17.52’de Seyrantepe’ye kadar gelindi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen ambulansın önünde seyreden trafik polisi de yol verdi. Ambulans, araçları geçebilmek için keskin manevralar yaparken muhabirler de aracın içerisinde taktığı kemere rağmen sağa sola savruldu. Ambulans içerisindeki ekipmanlar da sağa sola çarptı. Bu sırada görevli seyir halinde olan araçlara da, “Önümüzü açın. Sağlı sollu yanaşarak yolu açın” anonsu yaptı. Ambulans Seyrantepe mevkiinde yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin tam arasından geçerek ilerlemeye devam etti.

Okulların da açılmasıyla birlikte adeta durma noktasına gelen trafikte siren ve anonsların etkisiyle hızla ilerleyen ambulans, TEM otoyolunda yedi dakika sonra saat 17.58’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine geldi. Köprü girişinde uygulama yapan trafik polislerinin de yanından geçerek, köprüye doğru ilerleyiş devam etti. Köprü üzerinde ambulanstaki görevli araçlara bağırarak, “Araçlar sağlı sollu yanaşalım. Ambulansta hasta var!” diye çıkıştı. Sağa sola yanaşarak yolu açan araçların arasından geçtikten sonra saat 18.00’de Kavacık Köprüsü mevkiine gelindi.

Kavacık Köprüsü’nü geçtikten sonra saat 18.11’de Ümraniye Çakmak Köprüsü mevkiinde yol kenarında bulunan üçüncü trafik uygulamasından da rahatça geçildi. Saat 18.18 olduğunda yani ambulansa bindikten 38 dakika sonra sözde toplantının yapılacağı otele gelindi. Otelin 10 metre ilerisinde duran ambulanstaki görevliler önce etrafı kontrol etti, ardından kapıyı açarak muhabirlere inebileceklerini söyledi. Yoldaki sarsıntı dolayısıyla özür dileyen ambulans görevlileri, 'Kusura bakmayın, daha da hızlı gelirdik ama malum trafik vardı' diye konuştu.

Ambulans yetkilisine 700 TL’lik ücretini ödeyen muhabirler, 'Bizim böyle toplantılarımız çok olur. Tekrar arasak ambulansı yine kullanabilir miyiz?' diye sorduğunda ise görevli, 'Her zaman bana bu numaradan ulaşabilirsiniz' dedi."

DURDURULAMIYORLAR

Kırmızı şeritli ambulanslar acil durum, mavi şeritli ambulanslar ise hasta nakil ambulansları. Ambulanslar sirenlerini ve tepe lambalarını hasta almaya giderken ve taşırken açabiliyor. Trafikte seyir halindeki ambulanslar, hastanın hayatının riske girmemesi için durdurulmuyor. Mevzuata göre, İl Sağlık Müdürlüğü özel ambulanslara ceza yazamıyor. Hastane önlerinde yapılan denetimlerde ise yakalanan ruhsatsız özel ambulanslara sadece trafik ekipleri tarafından Karayolları Trafik Mevzuatı’na göre, 30 günden 60 güne kadar hak mahrumiyeti ve para cezası kesebiliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube polisleri ile mevzuat doğrultusunda özel ambulanslara teknik donanım ve personel yeterlilikleri kontrolü yapıp eksikleri varsa giderilmesini sağlayarak ruhsatlandırmasını gerçekleştiriyor.