'Zemzem' gözaltısına ilişkin ABD Büyükelçiliği'nden açıklama

Adana'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması sırasında sosyal medyada paylaştıkları video nedeniyle AKP medyasının hedef aldığı konsolosluk çalışanları dün gözaltına alınmıştı. ABD Büyükelçiliği, söz konusu videoya ilişkin açıklamada bulundu.

Adana'da Cadılar Bayramı kutlamasında paylaştıkları video sosyal medyada yayınlanınca AKP medyası tarafından hedef alınan ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alınmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nden söz konusu videoya ilişkin açıklama yayımlandı. "Çalışanların dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğunun" belirtildiği açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" denildi.