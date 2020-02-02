Zelenskiy ve Erdoğan yarın Kiev’de bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı basın dairesi, Erdoğan’ın yarın Ukrayna’yı ziyaret edeceğini ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ukrayna’yı ziyaret edecek ve başkent Kiev’de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Sputnik'te yer alan açıklamaya göre, ziyaret çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmenin yanı sıra iki liderin katılımıyla Ukrayna ve Türkiye Üst Düzey Stratejik Konseyi’nin sekizinci oturumu düzenlenecek. Taraflar, tüm alanlarda stratejik ortaklık ve işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele alacak.

Toplantının ardından liderlerin Ukrayna ve Türkiye arasındaki ikili belgeleri imzalaması ve 13.40’ta ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Zelenskiy ve Erdoğan’ın ayrıca Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek Ukrayna-Türkiye iş forumunu ziyaret etmeleri de bekleniyor.