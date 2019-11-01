Yüzme havuzunda klor zehirlenmesi: Çoğu çocuk 36 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'daki bir yüzme havuzunun klor seviyesinin yükselmesi sonucu 28'i çocuk 36 kişi hastanelik oldu. Bursa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda, çocuklar aileleriyle birlikte yüzme öğrenmek için havuzda öğretmenleri eşliğinde ders görüyordu.

Bursadabugün'de yer alan habere göre, suyu temizlemek için kazan dairesinde bulunan klor bidonu devrildi. Kazan dairesinde oluşan gaz nedeniyle 28'i çocuk 36 kişi zehirlendi.

Olay yerine gelen ambulanslar, klordan etkilenen çocuklara ilk müdahaleyi yaparken, AFAD ekipleri ise ellerindeki cihazlarla içeriye girerek incelemede bulundu.

Bursa Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesindeki yüzme havuzundaki meydana gelen olay, havuzun altında bulunan depodaki Ph düşürücü sıvı bidonunun devrilmesi neticesinde, havalandırma borusuna havaya karışan kimyasal gazdan dolayı 28 çocuk, 8 yetişkin olmak üzere, toplamda 36 kişi hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Genel durumları iyi-orta olarak değerlendirilmektedir. Konunun her yönüyle aydınlatılması için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır."