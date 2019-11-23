Yüzlerce işçiyi işten çıkaran Yapı Kredi'de yeni gelişme

Geçtiğimiz hafta işçi çıkarma haberleriyle gündeme gelen Yapı Kredi Bankası'nın İtalyan ortağı Unicredit hisselerini satarak bankadan çıkıyor.

Yapı Kredi Bankası'nın İtalyan ortağı Unicredit hisselerini satma kararı aldı.

Reuters’a açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen konuya yakın üç kaynağın açıklamalarına göre Yapı Kredi’nin İtalyan ortağı Unicredit bankadaki hisselerini satıyor ve Türkiye’den çıkıyor.

Çıkış planı çerçevesinde Unicredit, Yapı Kredi’yi kontrol eden Koç Finansal Servisler’deki yüzde 50 hissesini Koç Holding’e satacak.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre Unicredit ile Koç Holding’in yıl başından beri hisse devri konusunda görüşmeler yapıyor.

Koç Finansal Servisler Yapı Kredi’nin yaklaşık yüzde 82’sini kontrol ediyor. Bu kurumda Unicredit ile Koç Holding’in hisseleri eşit.