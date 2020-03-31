‘Yüzeyin Sırları’ belgesel filmi ücretsiz yayımlanacak

2017 yılında kaybettiğimiz Fields Madalyası’nı ilk kez kazanan kadın matematikçi unvanına sahip Maryam Mirzakhani’nin yaşamını ve çalışmalarını konu alan belgesel film koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz yayımlanacak.

Kanada, İran ve ABD'de çekilen Yüzeyin Sırları: Maryam Mirzakhani'nin Matematiksel Bakışı belgesel filmi, kıymetli bilim insanı Maryam Mirzakhani'nin yaşamını ve matematiksel çalışmasını konu alıyor. Mirzakhani 2014 yılında, matematiğin en prestijli ödülü olan Fields Madalyası ile onurlandırılan ilk kadın ve ilk İranlı matematikçi olmuştu.

George Csiscery yönetmenliğini yaptığı filmin yapımını Zala Films üstlenirken, belgesel ilk olarak Ocak 2020'de Denver, Colorado'daki Ortak Matematik Toplantıları'nda gösterime girmişti. Filmde Mirzakhani’nin matematiğe katkıları önde gelen matematikçiler tarafından açıklanıyor ve animasyonlar yardımıyla izleyiciye sunuluyor. Dünyanın dört bir yanından meslektaşları ve İran'dan eski öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve öğrenciler Mirzakhani’nin başarılarının matematik alanındaki ve kendi üzerlerindeki derin etkisini seyirciye aktarıyor.

2017’de kanser nedeniyle erken bir şekilde aramızdan ayrılan Mirzakhani, yaşam serüveni ve başarılarıyla matematikçi olmak isteyen kadınlar için bir rol model olmaya devam ediyor. 31 Temmuz 2018 tarihinde Rio de Janeiro'da, İran Matematik Derneği Kadın Komitesi, Dünya Kadın Matematikçiler Toplantısı katılımcılarına Mirzakhani'nin doğum günü olan 12 Mayıs’ı matematikteki kadınların tanınması ve desteklenmesi günü olarak işlenmesi önerisini sunmuştu. Bu öneri toplantı katılımcılarının onayıyla 12 Mayıs Girişimi’ne dönüştü.

Filmi koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz olarak seyirciye aktarmak için Zala Films ve 12 Mayıs Girişimi anlaştı. Filmi, bağlantıdaki formu doldurarak 1 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında sadece bir kez izleyebilirsiniz.