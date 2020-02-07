Yusuf Ziya Özcan 'muhalefet' yaparsa: 'Kabul edilemez' dedi, yaptıklarını unuttu

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, YKS ücretlerine gelen yüzde 40 zamma tepki gösterdi. Gelecek Partisi'ne katılan Özcan, kendi YÖK başkanlığı dönemindeki uygulamalarını ve AKP'ye verdiği desteği unuttu.

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu (PİK) Eğitim Politikaları ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, YKS ücretlerine gelen yüzde 40 zamma tepki gösterdi.

Yapılan zamla ilgili olarak Medya Notu’na açıklamalarda bulunan Özcan, yapılan zam oranını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Kendisinin YÖK başkanlığı döneminde sınav ücretlerinin çok cüzi miktarlarda olduğunu öne süren Yusuf Ziya Özcan, “Buna rağmen o dönemlerde bile bu ücretleri ödemekte zorlanan öğrenciler vardı biz çeşitli şekillerde kendilerine yardımcı oluyorduk, bu ücretlerle insanların işini çok daha zorlaştırıyorlar” dedi.

PEKİ YUSUF ZİYA ÖZCAN KENDİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTELERİ PİYASAYA VE GERİCİLİĞE NASIL AÇTIĞINI HATIRLIYOR MU?

4 yıl boyunca YÖK Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ziya Özcan yönetimi boyunca üniversitelerin piyasayla uyumlu çalışması için sermayeyle çeşitli işbirlikleri geliştirdi, türbanın üniversitelere girmesini sağladı, imam hatip mezunlarının tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasının zeminini hazırlayan katsayı uygulamasını kaldırdı ve daha birçok uygulamaya imza attı.

NASIL GELMİŞTİ?

Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanlığı’na 2007 tarihinde atandı.

Özcan ataması hakkında şöyle konuşmuştu: "Yeni adayın atanması için 32 tane CV toplandı ve bunlar arasından kendi CV’im elemeleri geçti. Ondan sonra bir şekilde mülakat yapıldı. Cumhurbaşkanımız ile tanıştırıldım, bir saat konuştuktan sonra ‘görev sizindir hocam’ dedi. Cumhurbaşkanımızı da Başbakanımızı daha önceden tanımıyordum."

Özcan, Malezya İslam Üniversitesi'nde 1992-1994 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Malezya İslam Üniversitesi'nde, 'Geleneksel Müslüman Toplumlarda Hayat Kalitesi' ve 'İslam, Ekonomik Gelişmede Bir Engel midir? Karşıt Görüşlerin Kanıtları, Bazı Metodolojik Düşünceler' başlıklı araştırmalar yaptı.

İLK AÇIKLAMLAR: ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ TÜCCARLAR TARAFINDAN BELİRLENSİN

YÖK Başkanı Özcan göreve başlar başlamaz üniversite yönetimlerinin yetkilerinin azaltılmasını ve yönetimin seçimle belirlenmesinin yerine mütevelli heyeti sistemini önermişti. Önerilen sistem ise şöyleydi: "2547'nin 13. maddesini değiştirerek, seçim yerine üniversitede mütevelli heyeti kurarak, bu heyetin rektör seçmesini sağlamak gibi. Veya başka heyetler kurulabilir. Mesela üniversitenin bulunduğu şehirde o şehrin ticaret, sanayi ve endüstride öne çıkmış isimlerinin mütevelli heyetinde olduğu bir sistem."

TÜRBAN AÇILIMI

Türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin YÖK Başkanlık genelgesi ile üniversitelerde türbanla eğitim öğrenimin önü açılmıştı. YÖK kararlarıyla yaşanan gelişmeler, ilahiyat ön lisans mezunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmesine olanak sağlamıştı. ALES için 2010 Sonbahar dönemi kılık kıyafet yönetmeliğindeki düzenleme ile türbanla sınava girmek mümkün hale gelmişti. Danıştay 8. Dairesi'nin, 2010 ALES’te uygulanacak yeni düzenlemeyi oy birliği ile yürütmeyi durdurmuştu. Ardından AKP ve YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan karara itirazlar gelmiş sonunda ilgili kılık kıyafet düzenlemesi uygulamaya konmuştu.

YÖK’TEN AKP HÜKÜMETİNİN DIŞ POLİTİKASINA DESTEK

2010 eğitim öğretim yılında YÖK temsilcileri ve 10'un üzerinde rektörle Suriye’ye gidilerek iki ülke arasındaki protokol imzalanmıştı. YÖK Başkanı Özcan, "Şimdi Ortadoğu ülkelerine yöneliyoruz. Çünkü hükümetin dış ülkelere vizeyi kaldırması ve 'sıfır sorun' politikasına uygun olarak biz de, 'madem böyle açılımlar oluyor siyasette, biz de üniversiteler olarak, açılımların, bu rüzgarın arkasında kendi yararımıza olan çalışmaları yapmalıyız" şeklinde konuşarak hükümetin programı doğrultusunda adımlar atacağını açıklamıştı. Ardından bu konuyla gündeme alınan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) kaldırılarak, üniversitelere yabancı öğrenci alma serbesti tanındı.

HARÇLARA YÜZDE 500 ZAM

2010 yılı eğitim öğretim yılı için YÖK Başkanı "Ülkedeki enflasyon ne kadarsa, artışı ona göre kararlaştırırız. Enflasyon yüzde 8 civarındaydı, biz de harçlardaki artışı yüzde 8 yaptık" şeklinde konuşarak harçlara % 8 zam yapmış, ikinci öğretim öğrencilerine ise % 500 zam uygulaması yapılacağı açıklanmıştı ancak öğrencilerin ve kamuoyunun yoğun tepkisi hükümete geri adım attırmıştı. Özcan, yaptığı açıklamalarla üniversite eğitiminin paralı olması gerektiğini, parası olmayan öğrencilere ise kredi verilmesi gerektiğini yönünde çarpıcı açıklamalarda da bulunmuştu.

2011 yaz aylarında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanarak YÖK, üniversitelerde harç fiyatının kredi sayısına göre belirlenmesine karar verdi. Bir dersi üçüncü kez alanlar, kredi sayısına göre astronomik oranlarda harç ödemek zorunda kaldılar. Dersi, dördüncü ya da beşinci kez alanlar için bu harç miktarı katlandı. Gelen tepkiler üzerine YÖK geri adım attı ve üniversiteye yeni başlayanlar için bu durumun geçerli olacağını açıkladı. Böylece üniversitelerin kapılarının emekçi çocuklarının kapatılması yolunca ciddi bir adım daha atılmış oldu.