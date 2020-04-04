Yurttaşın değil şirketlerin fatura sorunu çözüldü

Salgın koşullarında yurttaşlar faturaları nasıl ödeyeceklerini düşünürken, şirketler sayaçlar nasıl okunacak, doğalgaz faturaları nasıl tahsil edilecek derdine düşmüştü. İktidar yurttaşları değil şirketleri sevindirdi. Sayaçlar okunmayacak ama faturalar ödenecek!

2014 – 2018 yılları arasında 14,5 milyon abonenin elektriğini, 5,5 milyon abonenin ise doğalgazını kesen patronları koronavirüs salgını korkuttu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) salgın nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuması yapılmayacağına dair karar aldığı yönündeki haberlerin ardından EPDK’dan açıklama geldi. Açıklamada sayaç okumalarının yapılamayacağı durumlarda kıyasen fatura düzenleneceği, 3 ay sonunda mahsuplaşılacağı belirtilirken, düzenlemenin ne şekilde olursa olsun tüketimin vatandaşa fatura edilmesi ve şirketlerin korunması için yapıldığı anlaşılıyor.

PATRONLAR İÇİN ÜST ÜSTE DÜZENLEME

Geçtiğimiz günlerde EPDK, aldığı kararla Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ), dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik birim fiyatını düşürerek onları koruyacak önlemler almıştı. Bugün yapılan açıklama ile elektriğin perakende satışı ve doğalgaz dağıtım şirketleri için kıyasen fatura düzenlenmesinin önünü açarak şirketlerin kazançlarını koruma altına almış oldu.

FATURA NEYE GÖRE KESİLECEK?

EPDK’dan yapılan açıklamada kıyasen fatura uygulamasının 3 ay ile sınırlandığı belirtiliyor. Kıyaslama ise son iki yılın ilgili aylarına bakılarak yapılacak. Yurttaşların geçmiş tüketimi olmaması veya yeni abone olması durumunda ise emsal tüketim veya tüketici beyanı esas alınacak. Emsal tüketimin kim tarafından belirleneceği ise belirtilmiyor.

PATRONLAR İSTEDİ, ERTELEME GÜNDEME BİLE GELMEDİ

Açıklamada ayrıca önceki yıllara kıyasla fatura düzenlenen yurttaşlara okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta resmi gazeted yayınlanan torba yasa ile getirilen düzenlemede faturaların ertelenmesinin önü açılırken EPDK kararı ertelemeye bile mahal vermedi.

İŞÇİLER NE OLACAK?

Öte yandan bu kararla gelirleri garanti altına alınan elektrik ve doğalgaz şirketlerinin 3 ay boyunca sayaç okuması yapamayacak personeline maaşını tam yatırıp yatırmayacağı, işten çıkarıp çıkarmayacağı veya ücretsiz izne zorlayıp zorlamayacağı henüz belli değil.

ÖNLEM PAKETLERİNDE YURTTAŞLAR İÇİN TEK BİR DÜZENLEME YOK

Salgınla ilgili tedbirler alınmaya başladığından beri hükümet enerji alanında üretim, dağıtım ve perakende satış şirketlerini koruyacak pek çok tedbir açıklarken yurttaşların asgari ihtiyaçlarının sağlanması yönünde tek bir tedbir bile açıklanmaması dikkat çekiyor.