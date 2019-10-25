Yurtdışındaki 29 Ekim resepsiyonlarında alkol yasağı iddiası

Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı temsilciliklerindeki 29 Ekim resepsiyonlarında alkollü içki servisi yapılmaması talimatı verdiği iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın, “Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt dışı temsilciliklerine ‘acil’ kodlu bir mesaj göndererek, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 29 Ekim resepsiyonlarında alkollü içki servisi yapılmaması talimatı verdiği” iddia edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın akrabası olan Cengiz Er’in sitesi Süper Haber’de yayımlanan haberde “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın kritik bir aşamada olması ve operasyonda şehitlerin verilmesi nedeniyle özel bir yaklaşım da geliştirildi" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle oluşan hassasiyet ve harekattaki şehitlerimizi göz önünde bulundurarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda verilecek resepsiyonlarda alkollü içki servisinin yapılmaması talimatı verdi. Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerine ‘acil’ kodlu bir mesaj gönderilerek, tüm büyükelçilik ve konsolosluklar bu konuda bilgilendirildi."

Eski AB Bakanlığı Müsteşarı ve emekli büyükelçi Haluk Ilıcak da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Yeni Akit'te çıkan bir makale üzerine Dışişleri Bakanlığı bir genelge ile yurt dışında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda içki servis edilmesini yasaklamış. Laik Türkiye Cumhuriyeti?” dedi.