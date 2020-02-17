Yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

İzmir'de Ege Üniversitesi içindeki KYK yurdu inşaatında çalışan 18 yaşındaki işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

İzmir Bornova'da Ege Üniversitesi (EÜ) içindeki KYK'ya bağlı yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Caner Mızrak 10. katından beton zemine düştü.

Çalışanlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mızrak, yurt inşaatında elektrikçi olarak çalışıyordu.

Söz konusu inşaat, kampüs içine inşa edilen yeni yurt binasına aitti.

soL'un edindiği bilgiye göre, yurtlara binaların eski ve kapasitenin yetersiz olması nedeniyle yeni inşaat yapılıyordu.