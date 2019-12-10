Yunanistan'dan Birleşmiş Milletler'e Libya itirazı

Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin itirazlarını Birleşmiş Milletler'e sunduğunu duyurdu.

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na ilişkin itirazlarını Birleşmiş Milletler'e sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, "Türkiye'nin Libya ile imzaladığı muhtıranın geçersiz olduğunu ve kötü niyetle yapıldığını" söyledi.

Petsas, anlaşmanın bölgedeki istikrara zarar vereceğini de söyledi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe girdiğini açıklamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, imzalanan mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun bir anlaşma olduğunu söylemişti.

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakata tepki gösteren Yunanistan, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan'ın Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararına ilişkin, "Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik' diye konuşmuştu.