Yunanistan'da sosyal güvenlik yasasına karşı büyük grev

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi öncülüğünde on binlerce işçi hükümetin 'Sosyal Güvenlik Yasası'na karşı greve çıktı.

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla "Sosyal Güvenlik Yasası"na karşı örgütlenen genel grev, hükümetin provokasyonlarına ve sarı sendika Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (GSEE) hükümete açık desteğine karşı başta Atina olmak üzere birçok kentte etkili oldu.

Bugünkü gösterilerde on binlerce kişi sosyal güvenliği alınıp satılan bir mala dönüştüren, özel sigortanın önünü açan hükümetin yeni "Sosyal Güvenlik Yasası"na karşı bir araya geldi.

Atina'daki yürüyüşe katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, sağcı Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin, sosyal güvenlik sisteminin yıkımı anlamına gelen uygulamaları yüzünden, daha önce PASOK ve SYRIZA’nın ödediğinden çok daha büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Mitingde konuşan Kutsumbas "Çünkü Yunan halkı unutmuyor, örgütlü ve kazanacak” dedi.

KKE İşçi Merkezi üyesi Nikos Mavrokefalos'sa konuşmasında “Grevle, iş durdurmayla, her şekilde mücadele ile işçileri, tüm sendika örgütlerini, taviz vermeyen dürüst sendikacıları, devlet baskısını, işveren taleplerini ve GSEE'nin yetersiz yöneticilerinin umutsuz seslerini kınayan herkesi bunu ifşa etmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Selanik'deki eylem esnasında sarı sendika GSEE ve Selanik İşgücü Merkezi EKTH'nin sermaye kuruluşlarıyla samimiyetini temsil eden bir performans sergilendi. Selanik'deki eylem esnasında sarı sendika GSEE ve Selanik İşgücü Merkezi EKTH'nin sermaye kuruluşlarıyla samimiyetini temsil eden bir performans sergilendi.

25 ŞUBAT'TAKİ EYLEMLER İÇİN ÇAĞRI

KKE'den Mavrokefalos, "25 Şubat’ta her şekilde protesto için çağrı yapıyoruz. Atina, Lavriun, Doğu Attika, Pire, Batı Attika çalışanları işçilerin zehirlenmesine, sefaletine, bir avuç patronun yalanlarına karşı protesto hakkına sahiptir. Verdiğimiz savaş bir umut savaşıdır, sınıfımızın ihtiyaçları ile ilgilidir ve gerektiği kadar devam edeceğiz” diyerek mücadelenin devam edeceğini duyurdu ve 25 Şubat'ta örgütlenmeye çağrı yaptı.

Büyük genel grev sırasında öne çıkan "Sigorta fonları işçilerin sırtlarından inşa edildi, onları kapitalistlere teslim etmiyoruz” sloganıysa sosyal güvenlik mücadelesinin tüm engellere karşı devam edeceğini ortaya koydu.

Selanik'teki gösteri PAME temsilcisinin hükümet destekli grev kırıcılar ve provokasyonların üstesinden gelen ülke genelindeki on binlerce grevciyi selamlamasıyla başladı. PAME temsilcisi "Gösteriler hükümete bu yasanın hayata geçirilmesi için emekçilerin onayını almadığını vurgulamış oldu" dedi.

Grevler sırasında hükümet yetkilileri büyük grev hakkında kara propaganda yapmaktan geri kalmadı. Yunanistan Çalışma Bakanı Yannis Vrusis, Syriza hükümeti günlerinde grev olmadığını fakat şu an geçmişte kalan bir yasanın geri çekilmesi için protestolar gerçekleştiğini söyledi.

Patra'daki mitingde dev bir pankart asıldı.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI'NDAN YUNAN İŞÇİ SINIFIYLA DAYANIŞMA

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı (PE) da PAME'nin çağrısıyla gerçekleştirilen genel grev için bir dayanışma mesajı yayınladı. PE'nin açıklamasında "Kardeş örgütümüz PAME’yi ve 18 Şubat genel grevini selamlıyoruz" denilirken, "SYRİZA hükümetinin önünü açtığı, Yeni Demokrasi hükümetinin yasa tasarı ile hızla yürürlüğe koymaya çalıştığı bu yasa tasarısına karşı Yunanistan işçi sınıfının net bir yanıt vereceğini biliyoruz. Halk karşıtı uygulamalar ancak işçi sınıfının direnciyle püskürtülebilir" sözleri vurgulandı. PE'nin açıklamasında şöyle denildi:

Tüm yurttaşlar için kamusal sosyal güvenlik ve ücretsiz sağlık hizmeti, emeklilik yaşının düşürülmesi, emekli aylıklarının yükseltilmesi ve devlet garantisi talepleri meşrudur. Kardeş örgütümüz PAME’nin bu talepleri gündeme getirerek yaptığı genel grev çağrısına Türkiye’den dayanışmamızı iletiyoruz. Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla kurulan, çeşitli sektörlerden ve işyerlerinden işçilerin işyeri komiteleri ve sektör dayanışma ağları altında örgütlendiği Patronların Ensesindeyiz Haberleşme Dayanışma ve Mücadele Ağı, 18 Şubat grevini selamlıyor. Yaşasın işçi sınıfının birliği Yaşasın uluslararası dayanışma