Yunanistan'da Ekaterini Sakelaropulu cumhurbaşkanı seçildi

Yunanistan'da yeni cumhurbaşkanı parlamentoda yapılan seçimin ardından belli oldu.
Parlamentodaki seçime tek aday olarak giren ve 261 milletvekilinin oyunu alan Sakelaropulu, oylamanın ilk turunda seçildi.
Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.
Sakellaropulu'nun adaylığına Yunanistan Komünist Partisi (KKE) vekilleri ise destek vermedi.
Sakelaropulu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un 13 Mart'ta görev süresinin sona ermesinin ardından 14 Mart'ta yemin ederek 5 yıllık görevine başlayacak.