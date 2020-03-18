Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapıları kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları bugün saat 00.00’dan itibaren yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valilikleri ve ilgili kurumlara gönderilen genelge ile Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demir yolu sınır kapılarının saat 00.00'dan itibaren kapatılacağı açıklandı.
Genelgenin ardından Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkeyi ve halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde kara ve deniz sınırımız bulunan Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili tedbirlerin alınmasının zorunla hale geldiği" belirtildi.
Buna göre:
- Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.
- Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durdurulacak.
- Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.
- Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.
- Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.