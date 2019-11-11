Yunanistan sınır dışı edilen IŞİD'liyi kabul etmedi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekat sonrası yakalanan IŞİD'linin bugün Edirne'den sınır dışı edildiği ancak Yunanistan'ın IŞİD'liyi geri gönderdiği belirtildi. Her iki ülkenin de kabul etmediği IŞİD'li, tampon bölgede beklemeye başladı.