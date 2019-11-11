Yunanistan sınır dışı edilen IŞİD'liyi kabul etmedi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekat sonrası yakaladığı söylenen bir IŞİD'li bugün Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.
Yunanistan'ın kendi topraklarına almayı reddettiği IŞİD'li, her iki ülke arasındaki Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede bekliyor.
Sınır dışı edilen IŞİD'linin ABD vatandaşı olduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı öğrenildi.
ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı ardından Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlemesiyle burada tutulan IŞİD üyelerinin durumu tartışma konusu olmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz" demişti.