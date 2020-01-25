Yunanistan Komünist Partisi'nden deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajı

Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi'ne Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye ve dayanışma mesajı yolladı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Yunanistan Komünist Partisi'nden (YKP) Türkiye Komünist Partisi'ne dayanışma mesajı geldi.

YKP'nin TKP'ye gönderdiği dayanışma mesajı şöyle:

Değerli yoldaşlar,

Bir kez daha Türkiye'nin doğusunda meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan sayısız kayıp ve ağır hasardan ötürü YKP, ülkeniz halkına desteğini bildirmek ister.

Ülkemizin tecrübelerinden hareketle, insanların doğal sismik bir olaydan ötürü böylesine ölümcül bir bedeli ödemeye mahkum olmadığının son derece farkındayız. Deprem karşıtı korumanın zayıflamasına yol açan kampanyanın kökleri kapitalist sistemin doğasında bulunan ve birçok halk düşmanı politikaya hizmet eden sosyo ekonomik temellere dayanıyor.

Lütfen içten taziyelerimizi Türkiye'nin işçi sınıfı ve emekçi halkına iletiniz.

YKP Uluslararası İlişkiler Bürosu



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