Yüksek Hızlı Tren'de büyük tehlike!

Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına neden olan elektronik sinyalizasyon eksikliğinin, Başkentray Projesi kapsamındaki Sincan-Kayaş hattı, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının ara bloklarında bulunmadığını ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan YHT’nin kılavuz tren ile çarpışması sonucu 3’ü makinist, 6’sı yolcu olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin de yaralandığı facianın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini belirtirken, yurttaşların tehlike altında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu faciayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda ihmaller zincirinin görüldüğünü belirten Emir, kazanın birinci nedeninin hattın eksikleri olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan 2018 tarihinde açılan Başkentray Projesi’nin teknik şartnamesinde Ankara-Sincan hattında kullanılması gereken trafik yönetim sisteminin elektrikli sinyalizasyon sistemi olması gerektiğini kaydeden Emir, “Ne var ki Başkentray’ın sinyalizasyon sistemi bitmeden tren seferlerinin merkezden telefonla idare edilmek suretiyle alelacele başlatılmasının bedelini, kazada kaybettiğimiz canlarımız ödemiştir” diye konuştu.

Yaşanan faciaya karşın hatalardan ders alınmadığını söyleyen Emir, Başkentray Projesi kapsamındaki Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını, aynı YHT faciasında olduğu gibi merkezden telsiz ve telefonla idare edildiğini dile getirdi. Emir, ayrıca Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul YHT hatlarında ise sadece giriş ve çıkışlarda sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını, sinyalizasyon sisteminin ara bloklarda bulunmadığını, makas konumlarının sistemde görülmediğini vurguladı. Emir, “En büyük endişemiz, yurttaşlarımızın yine bir ihmaller zincirine kurban edilmesidir” dedi.