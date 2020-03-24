YTÜ'de uzaktan eğitim iki gündür işleyemiyor

Yıldız Teknik Üniversitesi mevcut pandemi sırasında uzaktan eğitim sistemine geçeceğini duyurmuştu, ancak akademisyenler ve öğrenciler ders saatlerinde sisteme girmekte zorlanıyor.

Kovid-19 pandemisinin yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında YÖK, üniversitelerin belirli bir müddet kapalı olacağını duyurmuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi'yse (YTÜ) bu hafta itibariyle uzaktan eğitim sistemini uygulamaya koydu, ancak düzenin kurulmasının ikinci günü olmasına rağmen birçok ders işlenemedi.

Üniversite tarafından dün öğrencilere gönderilen e-postada "yoğunluktan dolayı öngörülemeyen bazı aksaklıklar oluşmuş olduğu için" sisteme girişte sorunlar çıktığı belirtildi.

Bu ifade üniversitenin kendi öğrenci sayısını hesaplamayı gözden kaçırmış olabileceği olasılığını akla getirirken sistemdeki aksaklığın ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Üniversite ayrıca yapılamayan derslerin telafisinin yapılacağını açıkladı.

Ders sistemine akademisyenler de giremezken derslere katılabilmek için saatlerce deneme yapan öğrencilerin çabaları sonuçsuz kaldı.

Bazı öğrenciler sisteme giriş panelini bile geçemezken saatler sonra sisteme girmeyi başaran öğrencilerse dersi veren akademisyenin sisteme girememesi üzerine boşa çaba harcamış olduklarını fark ettiler. Gün içerisinde sayılı akademisyen ders işlemeyi başarabilirken dersleri dinleyen öğrencilerin sayısı çok sınırlı kaldı. Derslerden birine katılmayı başaran bir öğrenci derse girebilmek için 60 dakika boyunca çaba sarf ettiğini aktardı.

Sistemdeki sorun çözülene kadar derslerin askıya alınacağına dair üniversite yönetiminin halihazırda bir açıklamasının bulunmaması, akademisyen ve öğrencilerin sisteme girmeyi tekrar tekrar deneyeceği anlamına geliyor.

