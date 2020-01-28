YTÜ'de pedofiliyi savunan profesör hakkında inceleme başlatıldı

YTÜ Yönetimi, Elazığ'daki depremin ardından afetleri 'zinanın yasal olmasına' ve pedofilinin yasaklanmasına bağlayan Profesör Gencer hakkında inceleme başlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), depremin “zinanın yasal olması” ve “çocuk evliliklerinin yasaklanmasından” kaynaklı olduğunu ima eden paylaşımda bulunan Profesör Bedri Gencer hakkında bir açıklama yaptı.



YTÜ Yönetimi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gencer’in paylaşımı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada pedofiliyi savunan akademisyenin mesajı hakkında “sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan” denildi.

Üniversitemizde görevli bir öğretim üyesinin sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Saygılarımızla,

Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi pic.twitter.com/IP8RuTz0es — Yıldız Teknik Üniversitesi (@YildizEdu) January 28, 2020

PAYLAŞIMDAN 3 GÜN SONRA AÇIKLAMA

YTÜ’nün açıklaması, bahsi geçen akademisyenin paylaşımından 3 gün sonra geldi. Olayın dün basında yer bulmasının ardından Gencer'in paylaşımına başta YTÜ öğrencileri olmak üzere çok sayıda kişi tepki göstermişti.

Gencer Elazığ Depremi'nin ardından yaptığı paylaşımda "AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti.

YTÜ'de uzun süredir görev yapan Gencer, daha önce de katıldığı bir seminerde boşanan kadınların "hafif kadınlar" olduğu imasında bulunmuştu.

