YSK'de görev süresi dolan Sadi Güven ile 5 üye yerine seçim yapılacak

YSK Başkanı Sadi Güven ile kurulun 5 üyesinin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak. Yargıtay Genel Kurulu ve Danıştay Genel Kurulu tarafından, boşalan YSK üyelikleri için seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 kurul üyesinin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları YSK'de boşalan 3'er üyelik için yapacak.

YSK'de Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin ve Danıştay üyeliğinden seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri 23 Ocak'ta sona eriyor. 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenecek.

Yargıtay Genel Kurulunca yarın yapılacak seçimde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan 3 aday YSK üyeliğine seçilecek. Danıştay Genel Kurulunca, boşalan 3 üyelik için yeni isimler de yarın belirlenecek.

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan seçecek.

AKP'NİN TEKLİFİYLE GÖREV SÜRESİ UZATILMIŞTI

AKP'nin torba yasa teklifiyle YSK Başkanı Sadi Güven de dahil olmak üzere toplam 6 üyenin geçen yıl Ocak ayında dolan görev süresi uzatılmış, yerel seçimlere Sadi Güven'in başkanlığındaki YSK ile gidilmişti.