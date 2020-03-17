YSK muhtarlık seçimlerini erteledi

Yüksek Seçim Kurulu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 15 ilde yeni kurulan 25 mahallede yapılacak muhtarlık seçimlerini erteledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla, 15 ilde yeni kurulan 25 mahallede yapılacak muhtarlık seçimlerini erteledi.

Önümüzdeki hafta başlayıp 6 Nisan’a kadar tamamlanması beklenen seçimlerin 7 Haziran 2020’de yapılması kararlaştırıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Muharrem Akkaya başkanlığında toplanan Kurul’da, 15 ilde yeni kurulan 25 mahallede yapılacak muhtarlık seçimlerinin durumu görüşüldü.

Daha önce 2019’da kurulması kararlaştırılan ve 1 Ocak itibariyle faaliyete geçen bu mahallelerde seçimlerin 22 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.

Ancak YSK koronavirüs tedbirleri kapsamında bu seçimlerin ertelenmesine karar verdi. Seçimlerin istifa ve ölüm gibi boşalmalar nedeniyle yenilecek muhtarlık seçimleri ile birlikte 7 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.