Yozgat'ta AKP organizasyonu: Öğrenciler sabah namazına götürüldü

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü’nün düzenlediği organizasyon kapsamında öğrencilerle buluştu, öğrencileri sabah namazına götürdü.

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü’nün düzenlediği organizasyon kapsamında öğrencilerle buluştu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezi’nin kahvaltı organizasyonunun ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Yozgat Müdürü Rasim Parlak, AKP Milletvekili Başer ve AKP Yozgat İlçe Başkanı öğrencilerle birlikte fotoğraf verdi. Öğrenciler, Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen kahvaltı organizasyondan önce sabah namazına götürüldü. AKP’li isimler, sabah namazında da öğrencilerin ‘yanında’ yer aldı.

'NAMAZ SİYASİ ÇALIŞMALARA MALZEME YAPILIYOR'

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, namazın dahi siyasi çalışmalara malzeme yapıldığını belirterek “Bir il müdürünün görevi AKP’li milletvekiline organizasyon düzenlemek değildir. Bir bürokrat devletin imkânlarını bu millete hizmet için kullanmak yerine bir siyasetçinin emrine sunuyor ise buna dur demek hepimizin boynunun borcudur" dedi.