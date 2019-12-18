Yönetmen Tunç Başaran yaşamını yitirdi

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Tunç Başaran, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yönetmen Tunç Başaran, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk Sinemasına damga vuran 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin yönetmeni Tunç Başaran, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk Sinemasında birçok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu 'Uçurtmayı Vurmasınlar' ve 'Piano Piano Bacaksız' adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği 'Abuzer Kadayıf' adlı filmi ile tanınıyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

'UÇURTMAYI VURMASINLAR TARTIŞMASI'

Tunç Başaran, "Uçurtmayı Vurmasınlar politik bir film değildi" ifadesinden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Sabah gazetesine konuşan Başaran, "Uçurtmayı Vurmasınlar bir sevgi filmidir. Mesela, Federico Fellini 'Amarcord' filmini yaptığı zaman bir sinema eleştirmeni şöyle der: 'Ne güzel anlatmışsınız faşist İtalya'yı filmde'. Fellini de 'Ben mi anlatmışım? Haberim yok' diye cevap verir eleştirmene. Yine söylüyorum; sanatın politik bir amacı olmamalı. Bu tüm sanat dalları için geçerli. Resimde de, edebiyatta da, müzikte de böyle. Siz yaparsınız o eseri; izleyen, okuyan veya dinleyen kendine göre yorumlar" demişti.