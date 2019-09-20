Yönetimin son saçmalığı: ODTÜ'yü liseye çevirdiler

ODTÜ içinde bulunan yurtlara yerleşmek üzere kayda giden öğrencilere bir belge imzalatıldı. Belgeye göre, yönetim belirlediği 'bazı durumlar' yaşanması halinde öğrencilerle ilgili bilgiler aileleri ile paylaşılacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken yurtlara yerleşecek olan ODTÜ öğrencilerine bir belge imzalatıldı. "Yurt Öğrencisi Özel Sorumluluk Belgesi" isimli belge, "yönetime göre uygun düşmeyen davranışlarda bulunan" öğrencilerin bilgilerinin ailelerinin ailelerle paylaşılmasının önünü açıyor.

ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü tarafından imzalatılan belgede "Yurt öğrencilerinin tamamına yakınının 18 yaşını doldurmuş, yetişkin bireyler oldukları hususu göz önünde bulundurularak kişisel verilerin paylaşılmasının yasal olarak uygun olmadığı bilinmektedir" denilerek, yönetimin belirlediği bazı durumlarda yurt yönetiminin aileleri bilgilendirmesinin onaylanması isteniyor.

Öğrencilerin görüştüğü ODTÜ Yurt Müdürlükleri yönetimi yetkilileri, uygulamanın öğrencilerin lehine olduğunu savunarak, belgenin öğrencileri "korumak" adına imzalatıldığı öne sürdü.

'İMZALAMAYANLAR DA DOSYALANACAK'

soL'a bilgi veren öğrenciler, yurt yönetimi tarafından tercih hakkı tanınmadan imzalatılan belgenin fişleme amaçlı kullanılabileceğini ayrıca ODTÜ Rektörlüğü'nün kendi üstlenmesi gereken sorumlulukları öğrencilerin üzerine atarak işin içinden sıyrılacağı görüşünde.

Öğrencilere göre, belgenin imzalanmaması durumunda da fişlenme ile karşı karşıya kalınacak. Bazı yurtlarda belgeyi imzalamayı reddeden öğrencilerden oluşan bir dosya oluşturulacağı ve bu öğrencilerle tek tek görüşülüp ikna edilmeye çalışılacağının yönetim tarafından aktarıldığını söyleyen öğrenciler, uygulamanın tepki çektiğini belirttiler.

Öğrenciler ayrıca belgeyi imzalamayan kişilerin, yazılan maddelerden en az birini yaptığı ya da yapabileceği için imzalamadığının varsayılacağının konuşulduğunu da eklediler.