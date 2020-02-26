Yolsuzluğa karşı çıkan doktor, Başhekimin sekreteri tarafından darp edildi

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi’nde skandal ihaleler ve kullanılmayan ürünlerin ‘kullanılıyor’ olarak gösterilmesine itiraz eden bir doktor, Başhekimin sekreteri tarafından darp edildiğini iddia etti.

Kahta Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Şevket Ergun Güzel, hastane bünyesinde açılan bir ihalede firmalar tarafından verilen fahiş fiyatlara tepki göstererek ihaleyi iptal ettirmesinin ardından Başhekimin sekreteri tarafından darp edildiğini iddia etti.

Yeniçağ’da yer alan habere göre doktor, devletin zarara uğrayacağını belirterek iptal ettirdiği ihalenin kendisinden gizlenerek yeniden yapıldığını belirtti.

Ameliyatlarda kullanılmayan ürünlerin de kullanılıyor olarak gösterilerek haksız kazanç elde edildiğini savundu.

Başhekim Abdulkadir Dost’un bir hastaya verdiği usulsüz raporu imzalamadığı için de tehdit edildiğini ifade eden Uzman Doktor Güzel, Başhekimle konuşmak istediğinde sekreterinin kendisini dışarı çıkararak darp ettiğini söyledi.

Saldırının ardından darp raporu alan Güzel, hastanede çok ciddi yolsuzluklar olduğunu ve ihalelere giren medikalciler tarafından tehdit edildiğini ifade ederek; Tehditlerin ardından tayin almak zorunda kaldığını belirtti.