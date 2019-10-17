YÖK'ün yetenek sınavını kaldırması protesto edildi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri YÖK tarafından 14 bölümde yetenek sınavının kaldırılmasını protesto etti.

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden 14 bölüm hakkında giriş şartları konusunda yaptığı değişiklik öğrencilerden büyük tepki çekmeye devam ediyor.

YÖK'ün 14 bölümde yetenek sınavlarını kaldırması Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fındıklı Kampüsü önünde öğrenciler tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Yetenek sınavlarının kaldırılarak merkezi sınavlarla öğrenci kabul etmeye başlayacağı duyurulan sanat bölümleri öğrencilerinin ve aday öğrencilerin tepkisini çeken değişiklik bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fındıklı Kampüsü önünde protesto edildi.

“Yetenek sınavı yapılmalıdır” sloganının atıldığı basın açıklamasında Eylem Kurulu adına söz alan öğrenci “Yetenek sınavlarının kaldırılarak yerine merkezi yerleştirme sisteminin getirilmesi, sanat kurumlarında verilen eğitimin kalitesini düşürme amacını taşıyor” dedi, öğrencilerin yıllardan beri verdikleri emeğin YÖK’ün bu kararıyla hiçe sayıldığını vurguladı.