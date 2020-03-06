YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' yazısı: Zaruri olmayan seyahatleri iptal edin

YÖK üniversitelere gönderdiği yeni tip koronavirüs salgınından korunma önerilerini içeren yazıda, öğrenci ve akademisyenlere zaruri olmayan seyahat planlarını iptal etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelere yeni tip koronavirüsten korunma önerilerini içeren bir yazı gönderdi.

Yazıda tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelin değişim programı, kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle özellikle yurtdışına yapacakları seyahat planlarını tekrar gözden geçirmeleri, zaruri değilse iptal etmeleri tavsiye edildi.

Seyahat zaruri ise ilgili ülkeye ait herhangi bir seyahat uyarısı veya yasağı bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri, seyahatleri süresince kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri, seyahatleri esnasında veya sonrasında herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, bu esnada yurt dışında bulunuyorlarsa büyükelçiliğe bilgi vermeleri istendi.

ONLINE TOPLANTI OLANAKLARI DEĞERLENDİRİLSİN

Yazıda Türkiye'de yapılacak yurtdışı katılımlı toplantıların, salgının yoğun olduğu ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa ertelenmesi ya da online toplantı olanaklarının değerlendirmeye alınması önerildi.

Devam edecek toplantılar için de el hijyeni için gerekli ortamın sağlanması, el dezenfektanlarının erişilebilir alanlara yerleştirilmesi, Kovid-19 bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine ilişkin toplantı öncesi ve sonrasında katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma yapılması tavsiye edildi.

'AYRIMCILIK KONUSU HALİNE GELMESİN'

Yazıda, Çin, Güney Kore, İran, İtalya gibi Kovid-19 bulunan ülkelerden olan ancak buralara yakın zamanda seyahati olmayan, Kovid-19 vakası ile karşılaşmayan öğrenci ve akademisyenlerin Türk veya diğer uyruklu öğrencilerden daha fazla hastalığa yakalanma, hastalığı taşıma veya bulaştırma ihtimali bulunmadığına işaret edildi.

Bu çerçevede, hastalık hakkındaki korku ve endişenin paniğe yol açmaması, belli topluluk veya milletten insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi, Çin ve diğer Asya ülkelerinden olan öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere, yabancı uyruklu öğrenci ve akademisyenlerin ayrımcılık konusu haline gelmemeleri için azami dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

HİJYEN KURALLARINA YÖNELİK AFİŞLER ASILMASI

Yazıda ayrıca üniversite yöneticilerinin, yerleşkelerde temizliğe dikkat etmeleri, özellikle amfi, amfi geçişleri, yemekhane gibi toplu bulunulan yerler başta olmak üzere, yerleşkelerin görünür mekanlarına kişisel hijyen kurallarına yönelik afişlerin asılmasını ve bilgilendirme broşürlerinin üniversite bileşenleriyle paylaşılmasını sağlamaları önerildi.

