YÖK sahte konferansı önce duyurdu, sonra üniversitelere uyarı gönderdi

Azerbaycan’da düzenlenen bir konferansın duyurusuna izinsiz olarak YÖK’ün logosunun konulduğu, YÖK’ün sözkonusu konferansı önce kendi sitesinde duyurup sonra kaldırdığı ortaya çıktı. YÖK daha sonra konferansın duyurusuna yer veren üniversitelere de bir yazı göndererek uyarıda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) logosunun bulunduğu bir konferansın duyurusu hem YÖK’ün hem de birçok üniversitenin resmi internet sitesinde yer aldı.

18-20 Aralık 2019 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenleneceği belirtilen ve "1. Uluslararası Azerbaycan ve Türkiye Üniversiteleri: Eğitim, Bilim ve Teknoloji” konulu konferansın broşüründe hem YÖK’ün hem de TİKA’nın logosuna yer verildi. Ancak YÖK’ün konferansın düzenleyicileri arasında yer almadığı, buna rağmen sitesinden sahte logolu konferansı duyurduğu, daha sonra fark edince de kaldırdığı ortaya çıktı.

Konferansın duyurusu Bartın, Akdeniz gibi birçok üniversitenin de internet sitesinden yapıldı.

YÖK sahte logolu konferansın duyurusunu önce sitesinden kaldırdı daha sonra da üniversitelere gönderdiği bir yazıyla bu tip duyurulara itibar edilmemesini istedi.

YÖK’ün Rektörlüklere gönderdiği yazıda bazı toplantı, kongre, konferans gibi etkinliklerde YÖK’ün adı ve başkanlık logosunun izinsiz olarak kullanıldığı belirtildi. Sözkonusu “ticari ya da artniyetli” etkinliklerin YÖK tarafından gerçekleştirilmediğinin anlaşıldığı belirtilen yazıda, bu konularla ilgili bilgilendirmelerin üniversitelere YÖK Başkanlığınca resmi yollardan yapılacağı söylenerek, üniversitelerin YÖK Başkanlığı yazısı olmadan sözkonusu logolu duyuruları kullanmamaları istenildi.

YÖK’ün önce kendi sitesinde duyurup sonra kaldırarak üniversitelere uyarıda bulunduğu Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nce düzenlenen sahte logolu konferans daveti ise şöyle: