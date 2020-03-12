YÖK Başkanından 'tatil' açıklaması: Riskli olabilir

YÖK Başkanı Yekta Saraç olası tatil durumunda yüz binlerce öğrencinin memleketlerine dağılmasının riskli olabileceğini söyledi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç Meclis'te Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yaptığı sunumda yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Saraç, "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım. Olası bir tatilde yüz binlerce öğrenci memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik riskli de olabilir" dedi. Saraç, "Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmemesi konusunda devlet kararına uyacağız" dedi.