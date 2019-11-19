Yıldız Kenter'e veda ediliyor

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle 91 yaşında yaşamını yitiren usta tiyatrocu Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede pazar günü yaşamını yitiren Yıldız Kenter, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kenter'in cenazesi ilk olarak Kenter Tiyatrosu'na getirildi. Burada düzenlenen törene katılan sanatçılar, meslektaşları ve öğrencileri usta oyuncuyu anlattı.

Törende konuşan tiyatrocu Genco Erkal, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seslenerek, Kenter Tiyatrosu’nun korunması çağrısı yaptı. Erkal, Kenter için “Anılarımızda ve değerli öğrencilerinin başarısında yaşayacaksın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katıldı. İmamoğlu, Kenter Tiyatrosu'nun ayakta kalması için destek vereceklerini açıkladı. İmamoğlu, "Hayatını sanata, ülkeye adamış bir insandan bahsediyoruz. Bu güzel tiyatronun varlığını bize emanet etmiş birisinden bahsediyoruz. Kenter Tiyatrosu’nu yaşatmak sorumluluğumuzdur, vazifemizdir. Ailesiyle başlatmış olduğumuz sürecin sağlığına yetişmesini çok arzu ederdik. En hızlı şekliyle alkışlarınızın dinmeyeceği bir salonu İstanbul’a hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kenter'in cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.