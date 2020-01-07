Yıl boyunca sadece bir kez toplandılar, kişi başı 67 bin TL aldılar

Yıl boyunca sadece bir kez toplanan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Vakıf İnşaat’ın yönetim kurulu üyelerine kişi başı 67 bin TL ödeme yapıldı. Şirket kadrosunda bulunan ancak TOKİ’de çalıştırılan 10 kişi için ise 1 milyon TL ödendi

Sayıştay, AKP döneminde birden çok yönetim kurulu üyeliğine ve kamu kurumu yöneticiliğine atanarak yüksek tutarda maaş alanlara raporlarında yer vermeye devam ediyor. Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Denetim Raporu’na göre, yıl boyunca tek restorasyon işlemine imza atan ve kadrosunun önemli bir kısmı boş olan şirkette, yönetim kurulu üyelerine 477 bin TL ödeme yapıldı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Sayıştay Denetim Raporu’na göre, şirketin 2018’deki toplam personel harcama tutarı 3.3 milyon TL oldu. Bunun 477 bin TL’si, TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde önemli görevlerde bulunan yönetim kurulu üyelerine ödendi. Yılda bir kez toplanan ve burada da faaliyet raporunu değerlendirerek, alınacak maaşları belirleyen ve evrakları onaylayan yönetim kurulu üyelerine kişi başı 67 bin TL ödeme yapıldı. Şirketin yönetiminde TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ Daire Başkanları Ahmet Öztürk, Ertuğrul Kurt ve Uğur İnan ile Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticileri Rıfat Türker, Aydın Seçkin ve Temel Ünlü görev yapıyor.

Sayıştay’ın bir diğer tespiti, kadrosu şirkette olmasına karşın TOKİ’de çalışan personele yönelik oldu. 29 personelin 10’unun tüm haklarıyla birlikte TOKİ’de görevlendirildiğini ifade eden Sayıştay, bu çalışanlar için şirketin kasasından 1 milyon 40 bin TL çıktığını ancak şirket adına bir faaliyetlerinin olmadığını bildirdi. Sayıştay, şirketin genel merkez kadrolarının çoğunun ise boş olduğunu belirtti.

İHALELERE ÇAĞRILMIYOR

2018 boyunca sadece tek bir restorasyon işi yapan şirketin, yüzde 41,4’lük hissesine sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir ihaleye davet edilmediği de ortaya çıktı. Sayıştay, şirketin yönetim kurulundaki üç Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisine rağmen ihalelere davet edilmemesini hatalı buldu, ihalelere davet edilmesi için gerekli girişimlerin başlatılmasını istedi.

Vakıf İnşaat’ın yaptığı yıkım çalışmalarının ardından ortaya çıkan değerli malzemelerin tutanak altına alınmadığı ve bu eksiklikten dolayı maddi kayıpların yaşandığı da belirlendi. Raporda, “Yıkım ve söküm işlerinden çıkan bütün malzemelerin inşaat sahasında istif edildikten sonra ekonomik değeri olan ve iş kapsamında kullanılabilecek malzemelerin idare ile beraber bir tutanakla belirlenmediği tespit edilmiştir” denildi.