YİK toplantısından 'Bülent Arınç' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı YİK Toplantısı'na ilişkin,'15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, şehit ve gazilerimiz minnetle anılmış, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır' dedi. Bu sözler geçtiğimiz hafta yaptığı KHK açıklamasıyla tartışma konusu olan Bülent Arınç'a mesaj olarak yorumlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Toplantıda, Suriye askeri harekatının bölgesel ve uluslararası yansımalarının yanı sıra 'FETÖ' ile mücadele konularının ele alındığını belirten Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir” dedi.

Altun açıklamasında "Kurulda ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, şehit ve gazilerimiz minnetle anılmış, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır” ifadesini kullandı.

Altun'un bu sözleri, KHK açıklamasıyla Erdoğan'ın tepkisini çeken Bülent Arınç'a mesaj olarak yorumlandı.

'ASLINDA ONLARDAN DA ÖZÜR DİLİYORUM'

YİK Üyesi olan Bülent Arınç, KHK'lılara ilişkin, "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" demişti.