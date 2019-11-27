‘Yetmez ama evet’çiler Tiran'da demokrasi arıyor

Ufuk Uras, Oral Çalışlar ve Kadir İnanır gibi isimlerin yer aldığı 'Demokratik Gelişim Enstitüsü' toplantısı Tiran’da yapıldı. Londra merkezli kurum ABD ve AB’nin müdahale ettiği bir ‘barış süreci’nin sağlanması amacını güdüyor.

Demokratik Gelişim Enstitüsü (Democratic Progress Institute – DPI) Tiran’da toplandı. “Yetmez ama evet”çi kalabalığın yeni adresi olan DPI, Londra merkezli bir Türkiye kuruluşu. Toplantıda "YAE'ciler dışında dikkati çeken isimler de AKP’nin “Akil İnsanlar”ı...

Kurum kendini “ihtilaf çözümü ve demokratik ilerleme konularında uluslararası uzmanlarla istişare ile kurulan bağımsız bir sivil toplum örgütüdür" sözleriyle tanımlıyor. "Kamu diyaloğu ve katılımını sağlayarak barış ve demokrasi inşa etmeyi teşvik" ediyor.

Kurumun “uluslararası uzmanlar” diye sözünü ettiği toplam da hayli ilginç. DPI “Uzmanlar Konseyi”nin üyeleri arasında Oral Çalışlar, Ufuk Uras, Kadir İnanır, Cengiz Çandar, Mithat Sancar gibi isimler bulunuyor.

AKİL İNSANLARDAN AVRUPALILARA AKILLAR

AKP hükümetinin çözüm süreci sırasında kamuoyu önünde kendisine alan açmak için göreve çağırdığı “Akil İnsanlar” AKP destekçisi liberaller ve sanatçılardan oluşuyordu. Ancak sürecin ortadan kalkmasıyla beraber işlevsiz kalan “Akil İnsanlar”ın da yeni adresi olmuş DPI.

Derneğin kurucusu Kerim Yıldız. Derneğin Eylül ayında Londra’da yaptığı toplantıya dair DPI şu tanımlamayı kullanmış:

"Toplantıya, Akil İnsanlar Komitesi'nin önceki üyeleri ve üst düzey bir devlet danışmanı, bir politikacı ve eski bir büyükelçi katıldı. Katılımcılar, özellikle Akil İnsanlar Komitesi üyeleri ve politikacılar olarak kendi deneyimlerinin ve katkılarının ışığında, Türkiye'nin çözüm sürecine yansıdı. Katılımcılar ayrıca, ülkedeki mevcut 'dolaba kaldırılmış' süreci değerlendirirken geçmiş deneyimlerden öğrenilen derslerin nasıl uygulanabileceğini düşündüler."

DPI'nın verdiği bilgilere göre Londra'daki yuvarlak masa toplantısını AB, İrlanda, Hollanda ve Norveç hükümetleri desteklemiş.

LİBERALLERDEN YOBAZLARA RİCA: DEMOKRATİKLEŞMEYİ SİZ YÜRÜTÜN

DPI, Türkiye’deki “Demokratikleşme” sürecine örnek olarak Kuzey İrlanda’da dini kurumların ve cemaatlerin sürece “katkılarını” gösteriyor. DPI yaptığı “Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti”nin amacı olarak “dini liderlerin barış ve uzlaşmadaki rolünü ele almayı” gösteriyor. DPI’nin çalışmalarının amacı, “dini liderlerin Kuzey İrlanda'daki barış sürecindeki rolünü öğrenmek için çeşitli topluluklardan, etnik ve politik geçmişlerden gelen bir grup dini figür, akademisyen ve ilahiyatçıyı bir araya getirmek” olarak tanımlanırken projenin “AB ve İrlanda, Hollanda ve Norveç hükümetleri tarafından desteklenen ‘Türkiye'de zorlu bir zamanda kapsayıcı diyalogu desteklemek’ projesinin bir parçası” olduğu tekrar hatırlatılıyor.

AKP’DEN ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA KATILIM

Geçtiğimiz yıl DPI’nin Oslo’da düzenlenen toplantısına AKP’li Aşkın Asan da katılmıştı. Odatv yazarı Müyesser Yıldız, bu katılımın “bizzat Erdoğan'ın isteğiyle gerçekleştiği”ni aktarmıştı.

Kurum Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlediği toplantı 30’a yakın insanın yaşamını yitirdiği depremin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken 30 günlük OHAL ilan edilmiş durumda. Sokaklarda çadır kentler kurulurken DPI “akilleri” müze gezdi.

DPI’ın 2019 değerlendirme toplantısı sonrası katılımcılarla kültür turundayız. Deprem nedeniyle insanlar hala sokakta. @DPI_UK @EUDelegationTur pic.twitter.com/CcEPHsQ1fg — Demokratik Gelişim Enstitüsü (@DemokratikGeli1) November 27, 2019

Depremde 658 kişi yaralanırken kurulan 148 çadıra şimdilik 2 bin 150 kişi yerleştirildi.