‘Yeterli kit yok, bu korkunç bir zaman kaybına neden oluyor’

AKP'li zenginler tanı kiti kutularını sosyal medyada paylaşıp sipariş alırken, hastanelerde görev yapan sağlık emekçileri bu konuda ciddi bir eksiklik yaşandığını, bazı hastaları 'tekrar gel' diyerek göndermek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

İstanbul’da bir hastanenin acil servisinde çalışan sağlık emekçisi, Türkiye’nin salgına hazırlığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Malzemelerin yeterli olup olmadığına ilişkin sorumuza yanıt veren sağlık emekçisi, “Hastaların tedavi tetkik sürecine ilişkin çok bariz bir eksiğimiz var” dedi.

'TEKRAR GELİN DEMEK ZORUNDA KALDIK'

“Hastalardan aldığımız sürüntü örneklerini PCR’a göndermek için kitimiz var, bu kit hiçbir gün sonunda yetmedi. Hastaların bir kısmından bunu her gün alamadık, tekrar gelin demek zorunda kaldık” bilgisini veren sağlık çalışanı, “Oysa bunun çoktan hazır olması gerekirdi. Elimizde hâlâ yeterli kit yok. Hastaların tetkik süreçleri çoğu kez tomografilerle ilerlemeye başladı. Hasta olanlarla olmayanları ayırt etmek için gereken malzemenin yeterli sayıda olması gerekirdi. Bunun eksik olması korkunç bir zaman kaybına neden oluyor” diye konuştu.

Bunun belki de en hazırlıksız olunan başlıklardan bir tanesi olduğuna işaret eden sağlık çalışanı, “Sadece PCR sonucu beklemiyoruz, diğer tetkikleri de kullanıyoruz. Ancak şu anda yoğunlukla tomografiyi ve bazı kan tetkiklerini kullanabiliyoruz. Tomografi bazen hata veriyor, günde 200 işlem yapabiliyoruz bir cihazla, hastaların sürekli girip-çıktığı bir araç bu. PCR testini az yapıyoruz, bunun rahatlıkla her hastadan alınacak şekilde olması gerekirdi. Bu kısımda büyük bir organizasyon eksiğinden söz ediyoruz dolayısıyla” diye konuştu.