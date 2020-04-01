Yeter ki enerji patronlarına bir şey olmasın: AKP'den dağıtım şirketlerini koruma hamlesi

Yeni koronavirüs salgını hızla yayılırken yurttaşların 'faturalar iptal edilsin' çağrısına yanıt vermeyen AKP, dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Yurttaşların salgın nedeniyle evlerinde kalmaya sevk edildiği koşullarda kaçınılmaz olarak artan elektrik, su ve doğalgaz faturaları sonucu şirketler yurttaşlara kesme tehditleri yollarken hükümet enerji şirketlerini korumak üzere tedbirler almaya devam ediyor.

26 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan torba kanun kapsamında yapılan bir düzenlemeyle, faturalarının ertelenmesinin ve erteleme durumunda oluşacak gecikme faizlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanmasının yolu açılmıştı.

Bu düzenleme, üretim ve dağıtım gibi hizmetlerin AKP eliyle özelleştirildiği elektrik ve doğalgaz sektöründeki patronları korumak için yapıldığı yorumlarına neden olmuştu. Yurttaşlar ne kadar süreceği kestirilemeyen salgın sonucunda ödenemez boyutlarda faturalarla karşılaşacak, patronlar ise ertelenen faturaların faizini devletten yine yurttaşların vergileri sayesinde tahsil ederek kârlı çıkacaktı.

Yani özetle AKP hükümeti elektriğin perakende satışını yapan Cengiz, Kolin, Enerjisa gibi şirketlerin alacaklarını faizleri ile birlikte koruma altına almış oldu.

İkinci bir adım olarak 31 Mart tarihinde yayınlanan Enerji Piyasası Düzeneme Kurumu (EPDK) kararları uyarınca, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak şekilde devletin sahip olduğu santralleri işleten Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ), dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik birim fiyatı 27,56 kuruştan 22,83 kuruşa düşürüldü.

Her ne kadar AKP döneminde yapılan özelleştirmeler ile üretimdeki payı düşse de büyük barajları elinde bulunduran EÜAŞ hâlâ önemli bir üretici. EÜAŞ’ın fiyatlarındaki düşüşün enerji piyasasında da düşüş sağlayacağı tahmin ediliyor. Böylelikle dağıttığı elektriğin faturası ertelenen dağıtım şirketleri de elektriği ucuza almaları sağlanarak korunmuş oluyor.

Bu sayede salgın bittiğinde vatandaş ertelenmiş ve ödenemez hale gelmiş faturalarla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı birikmiş gecikme faizleri ve EÜAŞ patronlara ucuza verdiği elektrik yüzünden zararla karşılaşacak. Üstelik tüm bu zarar halkın ödediği vergilerle karşılanacak.