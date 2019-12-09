Yeşil pasaportlulara kötü haber

Vizeden muaf yurttaşların, seyahat öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.

Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edilebilen yeşil (hususi) ve gri (hizmet) pasaportlara muafiyet sınırlaması getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, izne ve herhangi bir işleme tabi olmadan Avrupa ülkelerine gidebilen bu pasaport sahipleri, önceden kayıt yaptırmak zorunda olacak.

HARÇ BEDELİ ÖDENECEK

Vizeden muaf yurttaşlar, kayıt işlemi sırasında, giriş izni alabilmek için 7 avro harç bedeli ödeyecek. Ayrıca vizeden muaf vatandaşların, seyahat öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek. 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk tatandaşlarının, seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

Yeni uygulamayla birlikte, yeşil ve gri pasaport sahibi vatandaşların başvuru sırasında verdiği ön kontrolden geçecek.