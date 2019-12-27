Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu: 5 model olacak...

Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da olacak.
Otomobil üretimi 5 ayrı modelde yapılacak, yılda 175 bin üretim olacak.
Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle:
- Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.
- Fabrika 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa'da kurulacak.
- Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak.
- Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olacak.
- Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
- Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.
- 31 Aralık 2035'e kadar DMO 30 bin adet otomobil alacak.