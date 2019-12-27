Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu: 5 model olacak...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'yerli otomobil' fabrikası Bursa'da kurulacak.
Cuma, 27 Aralık 2019 07:26

Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da olacak.

Otomobil üretimi 5 ayrı modelde yapılacak, yılda 175 bin üretim olacak.

Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle:

- Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

- Fabrika 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa'da kurulacak.

- Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak.

- Yıllık üretim kapasitesi 175 bin olacak.

- Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

- Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.

- 31 Aralık 2035'e kadar DMO 30 bin adet otomobil alacak.