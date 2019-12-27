'Yerli otomobil' tanıtıldı

'Yerli otomobil' tanıtım toplantısı Gebze'de yapıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan havanın yağmurlu olması nedeniyle otomobilin Ankara yoluna test sürüşünün iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen "yerli otomobil"in tanıtım toplantısı yapıldı.

Otomobilin test sürüşünü yapması beklenen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, havanın yağmurlu olması nedeniyle Ankara yoluna test sürüşünün ertelendiğini açıkladı. Erdoğan "Hava yağmurlu olmasaydı yerli otomobille şöyle bir Ankara yoluna çıkardık. Şimdilik burada görelim" dedi.

Toplantıda konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, otomotivde kurallar değişirken tam zamanında bu işe giriştiklerini söylerken, fikri ve sınai mülkiyetinin tamamen kendilerinde olduğu, doğuştan elektrikli bir araç geliştirdiklerini ve akıllı araç olarak tasarladıklarını dile getirdi.

Karakaş, 15 yıl içinde 5 ayrı model geliştireceklerini söyledi, başlangıç olarak dünyanın en büyük segmenti olan SUV'u seçtiklerini dile getirdi.

Karakaş, "Bu sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olacak. Yerli otomobilimiz elektrik, 200 ve 400 beygir iki motor olacak. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var" dedi.

Karakaş'ın ardından konuşan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sayın cumhurbaşkanımıza söz verdik, harekete geçtik" dedi. Hisarcıklıoğlu, "2020'de en önemli küresel markalarımızdan biri olacak, 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız, 2022'de araçlarımız banttan çıkacak" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı konuşmada, "Ülkemizi 350 bini bulmayan otomobil pazarından 1,5 milyonluk otomotiv üretim seviyesine çıkardık, ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bu süreçte sessiz ama derinden gittiklerini, söz verdikleri gibi iki sene sonra aracı tanıtacaklarını belirten Erdoğan, "Burası Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bilişim vadisi, o nedenle burayı seçtik otomobilin ön gösterimi için" dedi.

Erdoğan, "Devrim'in hikayesi, bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün örneği. Daha önce Devrim otomobili projesi sabote edilmişti, bu zihniyet yine faaliyette, çalışıyor. Devrim otomobilini benzini olmadığı için yolda kaldı diye boğmaya çalışanlar yine benzerini deneyecekler. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler" dedi.

Erdoğan "İnşallah birkaç yıl içerisinde motor meselesini de kökten çözmüş olacağız" dedi.

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET RAKAMINI SAVUNDU

Erdoğan, asgari ücrete yapılan açlık sınırındaki zammı savunurken, "İşçimizi enflasyona ezdirmedik, enflasyonun altında zam vermedik, 3-4 puan üstünde verdik" dedi. Asgari ücret rakamının "hayırlı olmasını" dileyen Erdoğan "Öyle bir kampanya yapıyorlar ki bu fabrikalar çalışmasın biz de asgari ücreti vs. belirleyelim. Bu çark dönecek arkadaş. Bu çarkın dönmesi için de hesabı kitabı ona göre yapacağız" diye konuştu.

'FABRİKA GEMLİK'TEKİ TSK ARAZİSİNE KURULACAK'

Erdoğan "Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bağlantısı kuruyoruz, bu ulaşım hattına ‘Mega Teknoloji Koridoru’ da diyebiliriz" dedi.

Erdoğan "Yerli otomobil fabrikası Bursa’nın Gemlik ilçesinde TSK arazisi üzerinde kurulacağını" açıkladı.

Otomobilin test sürüşünü yapması beklenen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, havanın yağmurlu olması nedeniyle Ankara yoluna yapılacak test sürüşünün ertelendiğini açıkladı.

Erdoğan "Hava yağmurlu olmasaydı yerli otomobille şöyle bir Ankara yoluna çıkardık. Şimdilik burada görelim" dedi. Programın ardından Erdoğan aracın deneme sürüşünü yaptı. Erdoğan'a Bakan Varank ve TBMM Başkanı Şentop eşlik etti.

'Yerli otomobil'den ilk görseller: