'Yerli otomobil' ne kadar yerli? İlk kez açıklandı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye'nin otomobiline minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz' dedi. Araca ilişkin yapılan ilk duyurularda 'yüzde yüz yerli' vurgusu yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız.

Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.

Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.

F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?

Türkiye savaş uçağı yapacak, hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız.

YERLİ OTOMOBİL

Türkiye'nin Otomobili minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.

Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz.

Devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı, şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış durumdayız.