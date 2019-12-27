'Yerli otomobil' için patronlara milyarlarca lira aktarılacak

Bugün Resmî Gazetede yayımlanan 1945 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yerli otomobil yatırımcısı; “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş” adlı ortaklığa, milyarlarca lira kaynak aktarılacak.
Grup, her yıl 5 ayrı modelde 175 bin araç üretecek. 13 yıl boyunca, aşağıda sıralanan desteklerden yararlandırılacak. Kararda sürenin gerekli görülürse yarısı kadar daha artırılabileceği belirtiliyor.
“Destek” olarak adlandırılmış ama insanın aklına ister istemez “soygun” sözcüğü geliyor.
DESTEK 47 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞ
Cumhurbaşkanı Kararı dün alınmış, bugün yayımlandı ama Kararın İkinci Maddesinden, Projenin 30.10.2019 tarihinde (47 gün önce) başlatıldığı anlaşılıyor. Maddeye göre destekler, 30 Kasım günü başlatılmış bile. Kararla birlikte devletin olanakları Otomotiv sektörüne boca edilecek.