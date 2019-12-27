'Yerli otomobil' için patronlara milyarlarca lira aktarılacak

'Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş' adlı ortaklığa, milyarlarca lira kaynak aktarılacak.

Bugün Resmî Gazetede yayımlanan 1945 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yerli otomobil yatırımcısı; “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş” adlı ortaklığa, milyarlarca lira kaynak aktarılacak.

Grup, her yıl 5 ayrı modelde 175 bin araç üretecek. 13 yıl boyunca, aşağıda sıralanan desteklerden yararlandırılacak. Kararda sürenin gerekli görülürse yarısı kadar daha artırılabileceği belirtiliyor.

“Destek” olarak adlandırılmış ama insanın aklına ister istemez “soygun” sözcüğü geliyor.

KDV ve Gümrük vergisi alınmayacak.

%100 vergi indirimi; %100 yatırıma katkı oranı uygulanacak. Yani hiç vergi alınmayacak.

10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği uygulanacak;

Projede 300 nitelikli personel çalıştırılacak ve her biri için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücretlerinin 360 milyon lirası Bütçeden ödenecek.

31 Aralık 2027 tarihine değin kullanılacak yatırım kredilerinin %80’i de bütçeden ödenecek.

Bedava yatırım yeri tahsis edilecek.

Alım Garantisi verilecek.

DESTEK 47 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞ

Cumhurbaşkanı Kararı dün alınmış, bugün yayımlandı ama Kararın İkinci Maddesinden, Projenin 30.10.2019 tarihinde (47 gün önce) başlatıldığı anlaşılıyor. Maddeye göre destekler, 30 Kasım günü başlatılmış bile. Kararla birlikte devletin olanakları Otomotiv sektörüne boca edilecek.

