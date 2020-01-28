'Yerli otomobil' CEO'sundan 'fiyat' açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, araçların fiyatlarına, ne kadar yerli olacağına ilişkin açıklamada bulundu. Ön sipariş toplanıyor haberlerine ilişkin de konuşan Karakaş, 'Henüz üretime 2.5 sene var ve prototip aşamasındayız. Hatta mühendislik testleri, güvenlik testleri henüz yapılmamış bir araç. Gerçek anlamda bir prototipin yapılması 2021’in ortasını bulur' dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'GERÇEK PROTOTİPİN YAPILMASI 2021'İN ORTASINI BULUR'

Karakaş, yoğun talebe rağmen Türkiye’nin Otomobili için henüz ön siparişin mümkün olmadığını açıklayarak, “Henüz üretime 2.5 sene var ve prototip aşamasındayız. Hatta mühendislik testleri, güvenlik testleri henüz yapılmamış bir araç. Gerçek anlamda bir prototipin yapılması 2021’in ortasını bulur" dedi.

BATARYA DIŞARIDAN GELECEK

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Karakaş, bataryayı nereden alacaklarına ilişkin “Kesin olan şu ki, 2022 yılında üretim başladığında batarya konusunda en son teknoloji ne ise biz onu kullanmak istiyoruz. Orta ve uzun vadede ise bu teknolojiyi nasıl Türkiye’ye getiririz diye uğraşıyoruz” dedi.

YÜZDE 51 YERLİ...

Önlerinde kısa bir süre olmasına rağmen mutlaka başarılı olacaklarını belirten Karakaş, "Hata yapma lüksümüz yok. Mutlaka başaracağız. Bunun için EDAC, Bosch ve Pininfarina gibi dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Bir yandan da bu ürünleri ülkemizde nasıl yerli hale getirebiliriz diye bakıyoruz” dedi. İlk etapta yüzde 51 yerli olacak Türkiye’nin Otomobili’nde, bu oranın üretimden sonraki iki yıl içerisinde yüzde 68’e çıkarılması hedefleniyor.

FİYAT AÇIKLAMASI

Hürriyet'te yer alan habere göre, üretilecek otomobillerle ilgili fiyat bilgisi paylaşmayan Gürcan Karakaş, bunun nedenini de şöyle açıkladı: “Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak.”

C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade edilebilir.